اعتماد التوصيات الخاصة بالبطولات المدرسية والجامعية واستقطاب المواهب

دبي في 19 فبراير /وام/ اعتمد اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي خلال اجتماعه الأول لعام 2026 حزمة من التوصيات التي تستهدف تعزيز البطولات المدرسية والجامعية، وتوحيد الجوانب الفنية للمسابقات، وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عبر خاصية التواصل المرئي، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد سعادته أهمية مواصلة تطوير الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها رافداً أساسياً لإعداد أبطال المستقبل ودعم مسيرة التنمية الرياضية المستدامة، مشيداً بدعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية والاتحادات الوطنية للبرامج والمبادرات المشتركة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما يعزز دور الاتحاد في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، لا سيما رفع نسبة ممارسي الرياضة، وزيادة عدد المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية، وتعزيز إسهام القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي.

وأوصى المجلس بتنسيق الجهود مع مجلس أبوظبي الرياضي لتوحيد الجوانب الفنية في بطولات الألعاب المدرسية، والعمل على استقطاب رعاة لدعم أنشطة الاتحاد، إلى جانب التعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتزويد الاتحاد ببيانات المشاركة في برامج المدارس المجتمعية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وضمها إلى مسارات الرعاية بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الرياضة.

واطلع المجلس على تقرير بشأن دعم الوزارات والهيئات والمجالس والاتحادات الرياضية للبطولات المدرسية والجامعية، وأوصى بدمج أصحاب الهمم في المنافسات من خلال إدراج ألعاب وبرامج تتناسب مع قدراتهم، استناداً إلى بيانات رسمية توفرها الجهات التعليمية، مع تنظيم مهرجانات رياضية خاصة بهم في البيئات التعليمية.

واستعرض المجلس تطورات بطولة الألعاب المدرسية، مشيداً بارتفاع أعداد الطلبة والمدارس المشاركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع التوجه لإضافة ألعاب جديدة سنوياً لزيادة مخرجات اكتشاف المواهب.

وبحث المجلس ملف بطولة الألعاب الجامعية (الدوري)، منوهاً بتنامي مشاركة الجامعات والطلبة وتنوع الألعاب المعتمدة في الموسم الحالي، وأكد أهمية معالجة التحديات اللوجستية لضمان استدامة البطولة باعتبارها الأبرز على مستوى الرياضة الجامعية في المنطقة.

كما اطلع المجلس على مبادرة "المدارس المجتمعية" التي أطلقتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة بعد الدوام المدرسي، وثمن المبادرة واقترح تشكيل لجان إشراف على البطولات، وتعزيز الترويج الإعلامي لها عبر مختلف المنصات، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية بين طلبة المدارس والجامعات.