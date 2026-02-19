نادي أبوظبي لألعاب القوى يشارك في"بطولة غرب آسيا للأندية" بعمان

أبوظبي في 19 فبراير/وام/ أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى المشاركة في بطولة غرب آسيا للأندية في سلطنة عمان مطلع أبريل المقبل وكشف عن إقامة بطولتين لألعاب القوى يومي 28 فبراير الجاري، و7 مارس المقبل بمشاركة مفتوحة لجميع الفئات المجتمعية في مضمار النادي بأبوظبي.

وأكد سعادة خالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، أن الفعاليات التي تم الإعلان عنها واعتمادها تأتي بعد النتائج القياسية التي حققها لاعبو ولاعبات النادي في كأس الاتحاد لمرحلة الأشبال والناشئين والشباب والعموم، مؤخرا في دبي بحصد 66 ميدالية، و3 كؤوس وتحطيم 5 أرقام للدولة، منوها إلى أن النادي لا يعتمد فقط على مبدأ المشاركة، وإنما يضع المراكز الأولى هدفا محوريا.

وأشار الزعابي إلى النتائج المشرفة في أول مشاركة للنادي في البطولة العربية لأندية السيدات في الشارقة مؤخرا وإحرازه 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات، وفضية وبرونزيتين، واعتبرها مؤشرا مهما على القدرات القوية والإمكانات الفنية المتطورة.