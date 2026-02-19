جامعتا الشارقة و"حمدان بن محمد الذكية" تعززان تعاونهما الأكاديمي

الشارقة في 19 فبراير/وام/ وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بهدف توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير مبادرات تعليمية مبتكرة تدعم الاقتصاد المعرفي وتمكّن المجتمع.

وقع المذكرة بمقر جامعة الشارقة ، الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية .

تهدف المذكرة إلى فتح آفاق واسعة للتعاون في مجالات الدراسات العلمية والبحوث التطبيقية، وتطوير المناهج وطرائق التدريس الحديثة، وإنشاء مراكز ومجموعات بحثية مشتركة متخصصة في التعلم الذكي وإدارة الجودة الشاملة، إضافة إلى استقطاب المنح البحثية وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة ذات أولوية وطنية.

وتنص مذكرة التفاهم على تنسيق الجهود بين الطرفين في مجالات علمية وأكاديمية وتنموية متعددة، تشمل إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية ضمن الأولويات الوطنية، ودعم المشاريع المشتركة لمعالجة التحديات المجتمعية والاقتصادية، وتطوير المناهج التعليمية وطرائق التدريس، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.

ويشمل التعاون إنشاء مراكز ومجموعات بحثية متخصصة في مجالات التعلم الذكي وإدارة الجودة الشاملة والتطبيقات الأكاديمية والتقنية، بما يدعم الابتكار ويوسع نطاق الخبرات العلمية.

ويمتد التعاون إلى تطوير معايير الجودة والكفاءة المهنية والابتكار المؤسسي، وتنفيذ مبادرات تعليمية رقمية ومجتمعية، وبرامج تدريبية وتأهيلية تعزز المهارات والكفاءات لدى مختلف فئات المجتمع الأكاديمي والمهني ويشمل تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات البيانية لدعم البحث العلمي واتخاذ القرار المؤسسي، وتنفيذ مشاريع في الاستدامة والاقتصاد الأخضر دعماً لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز ريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات أعمال ومسرعات ابتكار لتطوير المشاريع الطلابية والبحثية، إلى جانب تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الشراكة وتقييم أثرها.