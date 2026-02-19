"نسائية دبي":" مبادرة صناعة الأجيال" منصة لتمكين الطالبات وصقل مهاراتهن

دبي في 19 فبراير /وام/أكدت جمعية النهضة النسائية بدبي أن مبادرة "صناعة الأجيال" تأتي في إطار التزامها بدورها المجتمعي في إعداد جيل واعٍ ومتمكن يمتلك أدوات المعرفة والمهارة والقيم التي تؤهله للإسهام الفاعل في تنمية المجتمع وصناعة مستقبله.

جاء ذلك بمناسبة تنظيم الجمعية ممثلة في إدارة فعاليات أجيال المستقبل برنامجا تدريبيا نوعيا ضمن المبادرة استهدف تمكين الطالبات وتنمية مهاراتهن العملية والشخصية بمشاركة مميزة من طالبات "إنجاز" بجامعة الوصل بدبي في تجربة تدريبية ثرية عكست روح الطموح والالتزام والعمل بروح الفريق.

وقالت خولة المطروشي مديرة إدارة أجيال المستقبل في الجمعية إن البرنامج صمم وفق منهجية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيق العملي وامتد على مدار أربعة أسابيع تدريبية ركزت على تزويد الطالبات بمهارات قيادية وحياتية تعزز جاهزيتهن لمتطلبات المستقبل.

وأضافت أن الاستثمار في طاقات الشابات يمثل أولوية استراتيجية للجمعية انطلاقا من إيمانها بأن تمكين الفتيات علميا ومهاريا يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا واستدامة.

وأكدت المطروشي أن البرنامج توج في أسبوعه الرابع بتطبيق عملي ميداني جسد انتقال الطالبات من مرحلة التلقي إلى مرحلة المبادرة وصناعة التأثير بعدما نفذن مبادرة بعنوان "ماذا لو كنت مكانه" استهدفت طلبة المدارس في تجربة تفاعلية عززت قيم التعاطف والمسؤولية المجتمعية بمشاركة مدرسة دبي الدولية ومدرسة الشروق الخاصة وهو ما عكس مستوى الوعي والنضج الذي وصلت إليه المشاركات.

وأعربت الدكتورة ميسون القيسي من جامعة الوصل "برنامج إنجاز" خلال حضورها للبرنامج عن شكرها وتقديرها لجمعية النهضة النسائية ممثلة في إدارة فعاليات أجيال المستقبل وأشادت بجودة البرنامج وأثره الإيجابي في صقل مهارات الطالبات وتعزيز جاهزيتهن المهنية والمجتمعية.