الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات بسعيه لإسقاط الحكومة الإسرائيلية

بروكسل في 19 فبراير/وام/ رفض الاتحاد الأوروبي، اتهامات وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بشأن سعي الاتحاد إلى إسقاط الحكومة الاسرائيلية، واصفًا هذه المزاعم بأنها "عارية تمامًا عن الصحة ومسيئة وغير مقبولة".

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي أنور العانوني، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية، إن التصريحات المنسوبة إلى ليفين عبر محاميه لا تستند إلى أي أساس.

وأضاف أن الادعاءات التي أطلقها محامٍ يمثل وزير العدل الإسرائيلي بشأن الاتحاد الأوروبي ادعاءات عارية تمامًا عن الصحة ومسيئة وغير مقبولة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لم يحاول يومًا ولن يحاول أبدًا إسقاط حكومة منتخبة ديمقراطيًا، وتوقع سحب هذه التصريحات فورًا.