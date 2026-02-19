انطلاق حملة ومسابقة "البيت المتميز بيئياً" بدورتها الـ3 بمدينة العين

العين 19 فبراير/وام/ انطلقت اليوم بمقر مدرسة جبل حفيت بمدينة العين، حملة ومسابقة "البيت المتميز بيئياً" بدورتها الثالثة للعام 2026، تحت شعار " أسرة واعية.. أسرة متميزة بيئياً".

تُعد الحملة - التي تم تدشينها بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية - إحدى المبادرات الوطنية التوعوية البيئية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأتي الحملة بدورتها الثالثة متزامنة مع عام الأسرة، حاملة على عاتقها مسؤوليتها المجتمعية في تعزيز الوعي البيئي لدى الأسر، مستهدفة توعية 3000 منزل خلال شهر رمضان المبارك.

تقوم المسابقة على اختيار البيت المتميز بيئياً وفق معايير الفرز من المصدر لأربعة أنواع من النفايات (البلاستيك، الكرتون والأوراق، الزجاج و المعادن)، إلى جانب اختيار أفضل منزل مثالي وتكريمه، بهدف تشجيع المواطنين على تبني الممارسات البيئية السليمة وتعزيز التواصل المجتمعي حول الخدمات البيئية المقدمة من الجهات الحكومية.

وسيتم أيضا اختيار وتكريم أفضل منزل ملتزم بترشيد استهلاك الماء والكهرباء، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على مصادر الطاقة، دعماً لاستراتيجيات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يشارك في تنفيذ الحملة موظفات وموظفو مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وأعضاء من لجنة البيئة والمناخ، وفريق عمل برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي، إلى جانب المتطوعين .

وسيتم اختيار أفضل 10 منازل تميزت بعملية الفرز الصحيح وجمعت كميات كبيرة من النفايات المفروزة، إضافة إلى اختيار أفضل 3 منازل حققت انخفاضاً ملحوظاً في استهلاك الماء والكهرباء مقارنة بالأشهر السابقة.

ومن المقرر إقامة حفل تكريم برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان خلال شهر أبريل المقبل على أن يُحدد موعده لاحقاً، بعد اختتام جميع الحملات المستهدفة لهذا العام.

أُطلقت الحملة عام 2019 بمبادرة من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وبتنظيم مركز الشيخ محمد بن خالد

آل نهيان الثقافي وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وشركة العين للتوزيع.

تهدف الحملة إلى توعية سكان مدينة العين لاسيما منطقة جبل حفيت، بأهمية المحافظة على المظهر العام للمناطق السكنية، والحد من السلوكيات المضرة بالبيئة، وذلك عبر برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي، وبمشاركة المتطوعين ضمن برنامج " تطوعك انتماء".