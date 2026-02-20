وفد سنغافوري يطلع على تجربة الإمارات في الرقابة النووية

أبوظبي في 20 فبراير/ وام/ استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وفداً رفيع المستوى من جمهورية سنغافورة في مقرها بأبوظبي، وذلك بهدف استعراض منظومة الرقابة النووية في دولة الإمارات، وتبادل وجهات النظر حول السلامة النووية والأطر الرقابية والحوكمة، في ظل دراسة سنغافورة لتقييم الدور المحتمل للطاقة النووية.

ترأس الوفد السيد داريل تشان، مدير مكتب الطاقة النووية في هيئة سوق الطاقة بسنغافورة، وضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، والوكالة الوطنية للبيئة، ومعهد الأبحاث والسلامة النووية، ووزارة الاستدامة والبيئة.

واستعرضت الهيئة، خلال الزيارة، إطارها الرقابي الشامل في مجالات الأمان والأمن والضمانات النووية، مسلطةً الضوء على سرعة تطوير المنظومة الرقابية وتطبيقها، إضافةً إلى خبرتها في تطوير أنظمة الترخيص ووضع اللوائح والمعايير التنظيمية.

كما ناقش الجانبان آفاق تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات الرقابية والتعاون الفني بين البلدين.

وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة، إنه على مدى أكثر من 15 عاماً، اضطلعت الهيئة بدور محوري في ترسيخ إطار رقابي نووي قوي ومستقل في دولة الإمارات، مشيرا إلى أنه اليوم، مع التشغيل الكامل لمحطة براكة للطاقة النووية، تبرز الدولة نموذجا استشرافيا يُحتذى به من قبل الدول الأعضاء التي تدرس تطوير برامجها النووية.

وتجري سنغافورة حالياً دراسات لتقييم الدور المحتمل للطاقة النووية ضمن إستراتيجيتها طويلة المدى لأمن الطاقة وخفض الانبعاثات، كما تستكشف التقنيات النووية المتقدمة بالتوازي مع تعزيز أطرها البحثية والرقابية دعماً لاتخاذ قرارات مستقبلية مدروسة بشأن نشر الطاقة النووية.