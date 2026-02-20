"جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية تمد 28 ألف منزل بالطاقة النظيفة في أرض الصومال وتطلق مبادرة "بربرة الخضراء"

أبوظبي في 20 فبراير/ وام/ أعلنت "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لشركة "ريسورسز إنفستمنت" في أبوظبي، تشغيل محطة طاقة شمسية كهروضوئية متصلة بالشبكة بقدرة 5 ميجاوات في بربرة، فيما أطلقت رؤية "بربرة الخضراء" وهي مبادرة تهدف إلى تحويل منظومة الكهرباء من الاعتماد على الديزل إلى نظام لتوليد طاقة متجددة تدعمها أنظمة تخزين طاقة البطاريات؛ مما يرسخ مكانة مدينة بربرة كمركز نموذجي للتحول إلى الطاقة المتجددة في القرن الأفريقي.

وتشكل محطة الطاقة الشمسية الجديدة، المدعومة بـ 11.2 كيلومتر من خطوط نقل الطاقة بجهد 33 كيلوفولت إلى جانب المحطات الفرعية المرتبطة بها، حجر زاوية في رؤية "بربرة الخضراء".

يدعم المشروع بشكل مباشر إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة الوطنية في أرض الصومال، والتي تهدف إلى توسيع نطاق توفير مصدر مستقر وموثوق للكهرباء، وتقليل الاعتماد على وقود الديزل المستورد، والتحول إلى منظومة تضمن طاقة نظيفة مستدامة وبتكلفة أفضل.

صُممت محطة بربرة للطاقة الشمسية لتوليد ما يقرب من 10,000 ميجاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، بقدرة توفير طاقة لما يقرب من 28,000 منزل سنوياً، ما يعزز بشكل كبير توفر الكهرباء بشكل موثوق للمستفيدين من السكان والأنشطة التجارية والمؤسسات في المدينة.

ومن خلال الاستغناء عن توليد الطاقة بالديزل، سيساهم المشروع في التخلص من حوالي 6890 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما سيكون له أثر مناخي ملحوظ إلى جانب تحسين أمن الطاقة وخفض تكاليف الوقود.

وقبيل حفل تدشين محطة بربرة، انضم علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" إلى اجتماع مجلس إدارة "شركة بربرة للكهرباء"، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك للاطلاع على خطة الشركة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة والمراحل التالية.

كما أعلن الشمري عن إطلاق رؤية "بربرة الخضراء" كإطار عمل منظم لتحويل نظام الكهرباء في بربرة من الاعتماد على الديزل إلى نظام مرافق يعمل بالطاقة المتجددة مدعوماً بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

يمثل مشروع "بربرة الخضراء" تحولاً هيكلياً في كيفية توليد الكهرباء وتوزيعها في جميع أنحاء المدينة، بحيث تُستخدم الطاقة الشمسية الكهروضوئية كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة، فضلاً عن تخزين البطاريات، لتعزيز استقرار الشبكة وتمكين تحويل الطاقة، ليكون توليد الطاقة بالديزل إجراء احتياطياً استراتيجياً وليس مصدراً أساسياً للإمداد.

ومن خلال حصتها البالغة 45% في "شركة بربرة للكهرباء"، وهي شركة المرافق الوحيدة التي تخدم مدينة بربرة، ترشد "جلوبال ساوث يوتيليتيز" هذا التحول بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية المحلية. وتُشغّل "شركة بربرة للكهرباء" حالياً محطات طاقة شمسية بقدرة 20.38 ميغاواط إلى جانب 2 ميغاواط/ساعة من سعة تخزين البطاريات، ومن المتوقع أن تتضاعف قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2027.

باعتبارها ميناءً إستراتيجياً، تحظى بربرة بدور محوري في منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في أرض الصومال. ومن خلال رؤية "بربرة الخضراء"، تسعى المدينة لتصبح مركزاً رائداً للتحول إلى الطاقة المتجددة في شرق أفريقيا، حيث تربط بين البنية التحتية للطاقة النظيفة والمرونة الاقتصادية طويلة الأجل.

وقال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، نائب رئيس "شركة بربرة للكهرباء": "لا تجعل رؤية "بربرة الخضراء" المدينة نموذجاً لنظام الطاقة النظيفة فحسب، بل تجعلها أيضاً مركزاً اقتصادياً إقليمياً أكثر تنافسية في القرن الأفريقي. فالطاقة الموثوقة ذات التكلفة المستقرة تُعد عاملاً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية والنمو الصناعي".

وأضاف: "من خلال التحول من الاعتماد على الديزل إلى نموذج المرافق المدعوم بالطاقة الشمسية والبطاريات، تبرز بربرة كمثال عملي لكيفية تحديث المدن الساحلية في شرق إفريقيا لأنظمة الطاقة إلى جانب تعزيز المرونة الاقتصادية".