الإمارات لتعليم القيادة تعتزم الاستحواذ على حصة أغلبية في بيرفورمايز لابس

أبوظبي في 20 فبراير / وام/ أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة تو بوينت زيرو 2PointZero، عن نيتها الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 51% في شركة بيرفورمايز لابس Performise Labs، وهي شركة رائدة في دولة الإمارات متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تسريع التحول التكنولوجي في مجالات التنقل واختبار وتدريب السائقين، إضافة إلى فحص المركبات. ويخضع إتمام الصفقة بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق.

وتأسست بيرفورمايز لابس في عام 2024، وحققت نمواً سريعاً بفضل حلولها المبتكرة المعززة بالذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها نظام الفاحص الافتراضي الذكي (iVE)، الذي يتيح إجراء اختبارات الساحة بشكل مؤتمت بالكامل مع مراقبة آنية، والتحقق البيومتري، ودقة قياس تصل إلى 2 سم.

وقد نجحت الشركة في إبرام عقود رئيسية مع هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات، كما تواصل السعي للتوسع في أسواق المملكة العربية السعودية وقطر والأردن.

وتدعم بيرفورمايز لابس تطوير حلول متقدمة قابلة للتوسع لتشمل المركبات ذاتية القيادة، والمناطق الصناعية، والموانئ، والبنية التحتية للمدن الذكية.

وتعكس هذه الخطوة التزام شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بتعزيز جهود التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات في القطاع، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كما سيمكن الاستحواذ الشركة من دمج أحدث حلول بيرفورمايز لابس ضمن منظومتها التشغيلية، بما يعزز الكفاءة والدقة، ويرتقي بتجربة المتدربين في جميع مراحل التعليم والاختبار.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي للإمارات لتعليم القيادة، إن هذا الاستحواذ يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو مستقبل أكثر ذكاءً وأماناً في مجال تعليم القيادة، مشيرا إلى أنه من خلال الشراكة مع بيرفورمايز لابس، تضع الشركة نفسها في طليعة الابتكار، حيث يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عملياً في سيناريوهات التنقل الواقعية، ما يسهم في تعزيز خدماتنا وتقديم تجارب اختبار وتدريب عالية الجودة تلبي تطلعات الأفراد والمجتمع، مع الارتقاء بمستويات السلامة على الطرق.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية طويلة الأمد لبناء محفظة قوية ومتكاملة من حلول التنقل الذكي، وترسيخ مكانة الشركة محركا رئيسيا للابتكار في قطاع تعليم السائقين وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، كما تعكس الالتزام المستمر بتطوير نماذج تشغيل أكثر ذكاءً وكفاءة، والإسهام في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال التنقل المستدام".

من جهته رحب اينس رضا، الرئيس التنفيذي لشركة بيرفورمايز لابس، بشركة الإمارات لتعليم القيادة كمساهم رئيسي جديد في بيرفورمايز لابس، حيث سيتم العمل على تحقيق الطموح المشترك لقطاع التنقل، لافتا إلى أن هذه المحطة تمثل إنجازاً مهماً في مسيرة الشركة وتعكس توافقاً كاملاً مع رؤيتنا طويلة المدى وإستراتيجية النمو الخاصة بنا.

وأوضح أن هذ الشراكة ستسهم في تسريع تطوير حلول بيرفورمايز لابس القائمة على الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق تطبيقاتها، بما يمكنها من تقديم تقنيات أكثر تقدماً وكفاءة في مجالات اختبار وتدريب السائقين، فضلاً عن حلول التنقل الذكي الأوسع نطاقاً.