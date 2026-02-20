"كاتوروس" توسّع منصة الغاز على ساحل الخليج الأمريكي بالاستحواذ على أصول مزرعة "إس إم جالفان"

هيوستن في 20 فبراير/وام/ أبرمت شركة كاتوروس اليوم اتفاقية نهائية مع شركة "إس إم إنرجي" للاستحواذ على أصول مزرعة جالفان التابعة لها.

تشمل الصفقة نحو 60 ألف فدان صاف عالي الجودة في جنوب ولاية تكساس، إضافةً إلى إنتاج يبلغ حوالي 250 مليون قدم مكعب مكافئ يوميًا من 260 بئرا منتجا حتى ديسمبر 2025، ليصل إجمالي الإنتاج الصافي (مُعدّل تقديريًا) نحو 950 مليون قدم مكعب مكافئ يوميًا عند إتمام الصفقة.

يعزّز هذا الاستحواذ مسار نمو كاتوروس المتواصل نحو ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أكبر شركات إنتاج الغاز الطبيعي المستقلة في الولايات المتحدة.

وقال ديفيد لولر، الرئيس التنفيذي لشركة كاتوروس إن الاستحواذ على هذه الأصول عالية الجودة والمتميزة يمثل من حيث الموقع خطوة تحولية لكاتوروس، ويعزز نطاق عملياتنا على امتداد ساحل الخليج، فيما توسّع مزرعة جالفان حضورنا بشكل ملموس في منطقتي إيغل فورد وأوستن تشوك، وتأتي مدعومة ببنية تحتية قائمة تدعم تطويرا طويل الأجل بكفاءة رأسمالية عالية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كاتوروس أنه بحكم تلاصق هذه الأصول مع أقصى نطاق عملياتنا الغربية، بما في ذلك موقع متصل إلى حدٍّ كبير في قلب مقاطعة ويب، فإنها توفّر مخزون حفر عالي الجودة يمتد لأكثر من عقد عبر نوافذ الغاز الرطب والجاف، مع فرص نمو إضافية تتجاوز هذا الأفق الزمني.

ومع إتمام الصفقة، ستمتلك الشركة أكثر من 275 ألف فدان صاف عبر ساحل الخليج الأمريكي، إلى جانب مخزون استثماري عالي الجودة يمتد لأكثر من 15 عامًا وبتموضع في مقدمة منحنى التكلفة في أميركا الشمالية.

ويُسهم تكامل هذه الأصول، إلى جانب دخول كاتوروس مؤخرًا إلى حوض هاينزفيل من خلال اتفاقية تطوير مع شركة بلاك ستون للمعادن، في تمكين الشركة بشكل فريد من توريد غاز طبيعي منخفض النيتروجين إلى مراكز الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في جيليس وأغوا دولسي.

يأتي إعلان اليوم في أعقاب التقدم المستمر في مشروع كومنولث للغاز الطبيعي المسال، وهي منشأة التصدير المملوكة بالكامل لكاتوروس بطاقة انتاجية تصل إلى 9.5 مليون طن سنويا بالقرب من كاميرون بولاية لويزيانا.

كانت شركة كومنولث قد أعلنت سابقًا عن إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال بإجمالي 7ملايين طن سنويًا مع كل من ميركوريا، وأرامكو للتجارة، وغلينكور، وجيرا، وبتروناس، وإي كيو تي.

وفي إطار تقدّم المشروع نحو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال الربع الأول من عام 2026، أصدرت كاتوروس إشعارًا محدودًا بالبدء في التنفيذ لشريكها في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات شركة تكنيب.

و تضع هذه الأصول مجتمعةً، شركة كاتوروس في موقع فريد يمكّنها من تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة من رأس البئر إلى التصدير، بصفتها أحد أبرز منتجي الغاز الطبيعي المتكاملين بالكامل في أمريكا الشمالية، مع توفير غاز طبيعي أمريكي موثوق وعالي الجودة للأسواق المحلية والعالمية عبر الغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقّع إتمام صفقة مزرعة جالفان خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك رهناً باستيفاء الشروط المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويتولى "BofA Securities" دور المستشار المالي الحصري لشركة كاتوروس، فيما يُعد بنك أوف أمريكا المزود الوحيد للتمويل بالدين الملتزم به.

وتتولى شركة كيركلاند وإليس دور المستشار القانوني لكاتوروس، فيما تتولى شركة بول هاستينغز دور المستشار القانوني لبنك أوف أمريكا فيما يتعلق بتمويل الدين الملتزم به.