جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الإندونيسية

أبوظبي في 20 فبراير/ وام / أكدت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أنها تنطلق في شراكاتها من رؤية استراتيجية تعتبر التعليم والمعرفة الركيزة الأهم في بناء الإنسان وصياغة مستقبل المجتمعات.

ووصف سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية خلال لقائه سعادة جودها نوجراها، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إندونيسيا لدى الدولة، والوفد المرافق له، في مقر الجامعة بأبوظبي التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في إندونيسيا بأنه خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التعاون العلمي وتطوير البرامج المشتركة، بما يحقق قيمة مضافة للمنظومة التعليمية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز إنتاج المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء عرض برامج الجامعة الأكاديمية والبحثية في مجالات الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية وتجربتها في إعداد كوادر مؤهلة تجمع بين التميز العلمي والوعي القيمي، إلى جانب جهودها في تعزيز قيم التسامح والتعايش وتفكيك خطاب التطرف والكراهية، وذلك في إطار بحث آفاق تطوير التعاون الأكاديمي والثقافي القائم بين الجامعة والمؤسسات التعليمية في جمهورية إندونيسيا.

وشهد اللقاء استعراض مبادرات ومشاريع الجامعة مع المؤسسات التعليمية المختلفة في إندونيسيا انطلاقا من استقطاب الطلبة للدراسة في مختلف البرامج والتخصصات، وبرامج تعليم اللغة العربية التي يقدمها خريجو الجامعة في مناطق مختلفة في إندونيسيا إلى جانب متابعة سير العمل في كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في جاكرتا التي تشرف الجامعة على تنفيذها بالتعاون مع جامعة نهضة العلماء، والعديد من المشاريع والجهود المستمرة لبناء شراكات تعليمية نوعية لتطوير برامج أكاديمية مشتركة.