"الدار" تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار لصالح "أبولو"

أبوظبي في 20 فبراير/وام/ أعلنت مجموعة الدار اليوم عن إصدار سندات هجينة ثانوية بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح شركة "أبولو جلوبال مانجمنت" "أبولو"، وذلك من خلال عملية طرح خاص تهدف إلى توفير رأس مال إضافي يدعم زخم النمو القوي الذي تشهده المجموعة.

وتعزز هذه الصفقة كفاءة هيكل رأس المال للدار، حيث تم إصدار السندات على مستوى المجموعة، ووُجه صافي العائدات كسيولة في حقوق ملكية شركة الدار للاستثمار العقاري، الذراع المسؤولة عن إدارة الأصول العقارية المدرة للدخل.

تضمنت الصفقة سداد سندات ثانوية دائمة بقيمة 500 مليون دولار كانت الدار للاستثمار العقاري قد أصدرتها لصالح "أبولو" ضمن استثمار أولي جمع بين أدوات الدين وحقوق الملكية بقيمة 1.4 مليار دولار في عام 2022.

وبإتمام هذه الخطوة، رفعت الدار حصتها في الدار للاستثمار العقاري لتصل إلى 90%، في حين احتفظت "أبولو" بنسبة 10% المتبقية.

يُعد هذا الإصدار، الذي خصصته الدار لصالح صناديق وعملاء وشركات تابعة لـ "أبولو"، أكبر عملية طرح خاص لسندات هجينة للشركات في المنطقة، مما يرفع إجمالي استثمارات "أبولو" في الدار إلى ما يقارب 2.9 مليار دولار منذ عام 2022.

وتستهدف الصفقة تعزيز المرونة المالية لهياكل رأس المال في كل من الدار والدار للاستثمار العقاري، وترسيخ الملاءة المالية للمجموعة ودعم خطط نموها الطموحة، فضلاً عن تحقيق قيمة مضافة لمساهمي الدار.

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار، إن الصفقة تبرز عمق الشراكة الراسخة مع أبولو، وتعكس في الوقت ذاته الثقة المتجددة من قبل المؤسسات الاستثمارية الكبرى في استراتيجية "الدار" وكفاءة إدارتها المالية ومسار نموها المتصاعد.

وأوضح أن هذا الإصدار يوفر للمجموعة رأس مال طويل الأجل يتمتع بمرونة عالية، ما يعزز متانة الميزانية العمومية ويدعم قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواقها الرئيسية.

وأشار إلى أن أهمية هذه الخطوة تتجلى في رفع حصة "الدار" من عوائد الدخل المستقر والمتكرر الذي تولده المحفظة المتنوعة وعالية الجودة التابعة لـ الدار للاستثمار العقاري، والتي تواصل توسعها عبر الاستحواذات ومشاريع "التطوير والاحتفاظ"، بقيمة تناهز حالياً 5 مليارات دولار أمريكي، بما يعزز استدامة العوائد ويدعم النمو طويل الأمد للمجموعة.

من جانبه، أكد جمشيد إحساني، الشريك في "أبولو"، أن إتمام الاستثمار الخامس مع مجموعة الدار يجسد بوضوح قدرة "أبولو" على هيكلة حلول رأسمالية مرنة تستجيب بفاعلية لاحتياجات الشركات العملاء والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أن "الدار" حققت منذ أول استثمار لـ"أبولو" في عام 2022 قفزات نوعية ونجاحات متتالية، مدعومة بأداء قوي وتوسع مدروس في محفظتها تحت إشراف فريق إداري متمرس، وهو ما يعكس في الوقت ذاته التزام "أبولو" الراسخ تجاه أبوظبي والمنطقة عموماً وثقتها باستراتيجية "الدار" ومسار نموها المستدام.

وتحمل السندات الهجينة المُصدرة لصالح "أبولو" خصائص مماثلة للإصدار العام الأخير الذي طرحته الدار بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي، مع تميزها بفترة حظر استرداد (Non-call period) أطول تمتد إلى 10.25 سنة.

وفي سياق متصل، كانت وكالة موديز قد أكدت في مطلع يناير تصنيف مجموعة الدار الائتماني عند درجة " Baa2 " وتصنيف الدار للاستثمار العقاري عند درجة " Baa1 " مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلتيهما، ومنحت السندات الهجينة المطروحة للاكتتاب العام تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة "Baa3" مع احتساب 50% منها ضمن رصيد حقوق الملكية، فيما تولى سيتي "Citi" دور المنسق العالمي الوحيد ووكيل الهيكلة ومستشار التصنيف في أحدث صفقات "الدار" مع "أبولو".