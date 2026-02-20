بلدية عجمان و"الطاقة والبنية التحتية" تناقشان تطوير الطرق الاتحادية والمشاريع الإسكانية في الإمارة

عجمان في 20 فبراير /وام/ ناقش سعادة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، خلال لقائه سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، خطة تطوير الطرق الاتحادية والمشاريع الإسكانية في إمارة عجمان بما يلبي احتياجات الإمارة ويحقق وصولًا سهلاً وآمنًا للمواطنين والمقيمين.

وتم خلال اللقاء الذي حضره الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية استعراض أبرز المشاريع المستقبلية، والمشاريع التي يجري العمل بها حاليًا، وخطط توسعة شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية وتحسين السلامة المرورية، بالإضافة إلى ربط المشاريع الإسكانية بمنافذ الطرق الرئيسية لضمان تكامل البنية التحتية مع الخدمات الحضرية الأخرى.

وفي هذا الصدد أكد سعادة عبدالرحمن النعيمي، أن الدائرة تتبنى خطة كاملة وشاملة لتطوير البنية التحتية وطرق الإمارة، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام، وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة لتحسين جودة وترابط شبكة الطرق في الإمارة، بما يضمن توفير بيئة حضرية متطورة وآمنة تواكب النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة.

من جانبه، أعرب سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة في مجال تطوير البنية التحتية والطرق، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المثمر بين الدائرة والوزارة، مؤكدًا العمل المتكامل لتنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير الهندسية والدولية.