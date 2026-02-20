طرق دبي تطلق مبادرات مجتمعية رمضانية

دبي في 20 فبراير/وام/ أطلقت "هيئة الطرق والمواصلات بدبي" حزمة من الفعاليات والبرامج المجتمعية الرمضانية تحت شعار "مكاننا بين أهلنا"، بهدف تعزيز روح التكافل الاجتماعي وإسعاد مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الأسر المتعففة والأيتام والعمّال ومرتادو المترو وسائقو الحافلات وتوصيل الطلبات ومركبات الأجرة.

وأوضحت الهيئة أن المبادرات تُنفّذ بالتعاون مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، من بينهم "كيوليس إم إتش آي"، و"داماك العقارية"، و"نون"، و"جمعية بيت الخير"، و"المدارس الأهلية الخيرية"، و"دار الحي للخياطة الرجالية"، في إطار تعزيز التكامل والتعاون المجتمعي.

وأكدت الهيئة حرصها على إشراك موظفيها والمتطوعين في تنفيذ المبادرات بمختلف مناطق الإمارة، بما يعزز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية ويجسد قيم التراحم والتعاون في المجتمع الإماراتي.

وتواصل الهيئة تنفيذ مبادرة "باص الخير" التي تتضمن تجهيز وتوزيع 8000 وجبة خلال الشهر المبارك داخل مقر الهيئة الرئيسي وفي الحديقة القرآنية، بمشاركة موظفي الهيئة ومتطوعي المجتمع لتوزيعها على فئة العمال.

وتنظم الهيئة أيضا مبادرة توزيع وجبات الإفطار في محطات المترو بالتعاون مع شركة "كيوليس إم إتش آي" المشغّل لمترو دبي وترام دبي، وشركتي "داماك" و"نون".