شرطة دبي وجامعة زايد تعززان تعاونهما التعليمي والتدريبي

دبي في 20 فبراير / وام / وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالين التعليمي والدورات العلمية الخاصة بمختلف العلوم التخصصية والمختبرات.

وقّع المذكرة، في مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، سعادة اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة والبروفيسور كيفن هول، مدير جامعة زايد وتهدف إلى تعزيز المشاركة في إجراء دورات تدريبية تقنية قصيرة لطلاب جامعة زايد، والتعاون في تطوير برامج الماجستير والدكتوراه والدورات الدراسية، بما في ذلك التدريس المشترك، وتنظيم فعاليات مشتركة ضمن برامج التفاعل المجتمعي، كهاكاثونات وورش عمل وبرامج توعية، وإجراء أبحاث مبتكرة ومركزة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.