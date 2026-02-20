104 خيول تتنافس في السباق الـ11 على مضمار أبوظبي غدا

أبوظبي في 20 فبراير/ وام/ تتنافس على مضمار أبوظبي غداً 104 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في السباق الحادي عشر المؤلف من 7 أشواط، وبإجمالي جوائز تبلغ 534 ألف درهم.

ويقام الشوط الرابع لسباق أبوظبي الكلاسيكي للمهرات فقط، عمر 4 سنوات "إنتاج الإمارات"، لمسافة 1600 متر، وجوائزه 100 ألف درهم.

بينما يشهد الشوط الخامس لسباق أبوظبي الكلاسيكي للأمهار مشاركة الخيول عمر 4 سنوات، "إنتاج الإمارات" لمسافة 1600 متر، وجوائزه 100 ألف درهم .

ويشهد الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة للأفراس فقط عمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، منافسة قوية على اللقب، وإجمالي جوائزه 66 ألف درهم، بينما يقام الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر على لقب كأس الإمارات "مون لايت"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتتنافس الخيول في الشوط الثالث على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، و خصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، على لقب "ذا فالكون وينج سبرنت"، وجوائزه 66 ألف درهم.