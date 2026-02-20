تأهل المصنفين الأوائل إلى ربع نهائي "دولية البادل" في ند الشبا الرياضية

دبي في 20 فبراير/وام/ شهد اليوم الثاني من بطولة الاتحاد الدولي للبادل – الفئة الفضية، المقامة حالياً ضمن منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة ند الشبا الرياضية، إقامة مباريات دور الـ 16 لفئة الرجال والتي أسفرت عن تأهل عدد من المصنفين الأوائل إلى الدور ربع النهائي، وسط مستويات فنية قوية ومنافسة محتدمة.

فقد تأهل الثنائي الإسباني خافيير غاريدو ولوكاس بيرغاميني، المصنف الأول، بعد فوزه على أليكس بوزو ريوس وألونسو كالفاتشي بمجموعتين دون رد 6-0 و6-2 .

وصعد الثنائي خوسيه أنطونيو ديسترو وخافيير لوبيز غارسيا بعد تغلبهما على الإيطاليين لورينزو دي جيوفاني وسيموني ياكوفينو بنتيجة 6-7 و6-1 و6-3.

وبلغ البرتغالي نونو ديوس والفرنسي توماس ليغيه الدور ذاته عقب فوزهما على دييغو دورتا دياز وبوريس كاسترو غارسيا بنتيجة 4-6 و6-2 و6-2.

فيما تأهل الإسبانيان بابلو ليخو وغونزالو روبيو، المصنفان (ثالثا)، بفوزهما على الأرجنتينيين خوان بابلو داميتو وماتيو ريفيرو بنتيجة 7-5 و6-3.

وحجز الثنائي إينيغو خوفر وأرناو أياتس، المصنفان "خامسا"، مقعدهما في ربع النهائي بعد فوزهما على فارس الجناحي وماجد الجناحي بنتيجة 6-1 و6-4، في حين تأهل فرانسيسكو خورادو سوسا وسيرجيو إيكاردو بتغلبهما على أدريان رونكو لوبيز وخوليان لاكاموار بنتيجة 7-6 و6-3.

وفي بقية النتائج، فاز بول هرنانديز ألفاريز وغويليرمو كويادو لوسادا على ماركوس كوردوبا وبورخا تروخيو تشانغ بنتيجة 6-3 و6-2، في حين تغلب ماكسيميليانو سانشيز وفرانسيسكو مانويل خيل على بابلو كاستيو فالفيردي وكريستوبال غارسيا بلانكو بنتيجة 6-2 و7-6.