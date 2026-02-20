فوز وتعادل في افتتاح النسخة الـ13 لمنافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي في 20 فبراير/وام/تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت مساء أمس منافسات النسخة الـ13 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم" 2026 "التي تنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين الإماراتية، على ملاعب فندق "قصر الإمارات ماندارين أورينتال".

أسفرت منافسات اليوم الأول ضمن المجموعة الأولى عن فوز نادي مدينة أبوظبي للجولف على بطل النسخة الماضية فريق "دائرة القضاء" بهدف دون رد، سجله اللاعب ياسين إدو عزيز، بينما خيم التعادل السلبي على المواجهة الثانية بين فريقي مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، وقطاع المشاريع الهندسية والفنية.

حضر الافتتاح معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وسعادة حسن إبراهيم الحمادي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة ، نائب رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة ،وسعادة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتضمن عرضاً مرئياً استعرض مسيرة البطولة وقيمها الرياضية.

وأكد معالي سلطان ضاحي الحميري أن استمرار البطولة للعام الثالث عشر يترجم الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في جعل الرياضة ركيزة أساسية لجودة الحياة، كما أن البطولة أصبحت منصة وطنية رائدة تدعم الحركة الشبابية، وتوجد بيئة إيجابية تدمج بين التنافس الشريف والترابط المجتمعي في شهر رمضان، وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه النسخة التي تتزامن مع "عام الأسرة" إضافة نوعية لمسيرة النجاحات التي بدأت منذ عام 2012.

وأشاد معالي راشد سعيد العامري مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بقيمة البطولة، مؤكداً أنها تجاوزت مفهوم المنافسة الكروية لتصبح ملتقى يعزز قيم التقارب والعمل الجماعي، بمشاركة 16 فريقاً في حدث يكرس الرياضة نمط حياة إيجابيا، وعملنا مع شركائنا في اتحاد الكرة ورابطة المحترفين على تقديم نسخة استثنائية تواكب مكانتها وأثرها المجتمعي، و تخصيص فعاليات مصاحبة تراعي فئات المجتمع كافة، ترسيخاً للروابط الأسرية التي تنشدها الدولة في عام الأسرة.