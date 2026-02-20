رئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة يستقبل علماء الأزهر الشريف

أبوظبي في 20 فبراير/وام/ استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر الهيئة في أبوظبي أصحاب الفضيلة علماء الأزهر الشريف ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القادمين من جمهورية مصر العربية للمشاركة في البرنامج الرمضاني السنوي للدولة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.

ورحب معالي الدكتور الدرعي خلال اللقاء بالعلماء الضيوف، مشيدا بعمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا، وثمن التعاون الوثيق بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والأزهر الشريف في مجال الشؤون الدينية.

وأشد بدور الأزهر بوصفه منارة إسلامية لها مكانتها عالميا في نشر العلوم الدينية وإعداد أجيال من العلماء القادرين على نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام.

وأطلع الدرعي العلماء على إنجازات الهيئة والاستراتيجية التي تتبعها في إدارة شؤونها وصناعة الخطاب الديني المعتدل التي تعكس سماحة الإسلام وقيمه السامية، وحرصها على تعزيز رؤية ومبادرات القيادة الرشيدة في نشر الإسلام وإعلاء المعاني الإنسانية التي بوجودها تزدهر الحياة وينعم الجميع بالأمن والطمأنينة.

من جانبهم أبدى علماء الأزهر إعجابهم بالمستوى الحضاري والرؤية المتطورة للهيئة وتمكنها من إيصال خدماتها عبر أحدث الوسائل الرقمية والذكية التي تتيح للجميع الاستفادة من موادها الدينية والتوعوية ومتابعة منصاتها التواصلية التي تعرف بتعاليم الدين السمحة ومواكبته لمتغيرات الحياة والتناغم معها بصورة حضارية.

وأشاد العلماء بالدور الإنساني لدولة الإمارات مثمنين اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بالعلم والعلماء من كل الدول والاحتفاء بهم في هذا الشهر المبارك وتهيئة البيئة المثالية لهم للتعارف فيما بينهم وتوحيد جهودهم لخدمة الدين الإسلامي، سائلين الله أن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لكل خير وأن يحفظ شعب الإمارات ويجعلها واحة أمن ورخاء.