"الإمارات للدراجات" ثالثا بالمرحلة الثانية لسباق" فولتا الغارف" بالبرتغال

لشبونة في 20 فبراير/وام/ أنهى جواو ألميدا دراج فريق الإمارات أكس آر جي المرحلة الثانية من سباق " فولتا الغارف" في المركز الثالث.

أقيم السباق أمس لمسافة 147.2 كم، من بورتيماو إلى ألتو دا فويا، وسط تضاريس وعرة ومنحدرات حادة في الصعود الختامي وبرز أقوى المتسلقين في المجموعة الرئيسية.

وشهدت القمة البرتغالية الشهيرة صراعا محتدما، حسمه بول سيشاس من فريق ديكاتلون – سي إم إيه سي جي إم ، وجاء ثانيا الدراج خوان أيوسو من فريق ليدل – تريك.. وحل ألميدا في المركز الثالث للترتيب العام أيضا عقب ختام هذه المرحلة.