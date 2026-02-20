"تراحم الخيرية" تستهدف جمع وإنفاق 150 مليون درهم خلال رمضان

دبي في 20 فبراير/وام/أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية أن حملتها الرمضانية للعام 2026 تحت شعار " الراحمون يرحمهم الرحمن" تستهدف جمع وإنفاق 150 مليون درهم بزيادة قدرها 20 % عن العام الماضي.

وبدأت المؤسسة تنفيذ 6 مشاريع خيرية وإنسانية رئيسية تخدم ما يزيد عن 20 ألف أسرة وحالة من الأسر المحتاجة والمتعففة وتقديم الدعم والمساندة وإدخال السرور عليهم خلال شهر رمضان الفضيل وذلك ضمن فعالياتها ومبادرتها خلال عام الأسرة.

وقال سعادة الدكتور أحمد تهلك المدير العام لـ"تراحم الخيرية" إن المؤسسة تولي الحملات الرمضانية اهتماما بالغا لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويضاعف فيه الأجر والثواب ويحرص فيه المحسنون وأهل الخير والعطاء على التبرع".

وأشار تهلك الى أن المؤسسة بدأت توزيع أكثر من 20 ألف سلة غذائية يستفيد منها 10 آلاف أسرة بتكلفة تتجاوز 4 ملايين درهم ولفت إلى مشروعي زكاة الفطر ويشهدان توزيع ما يزيد عن 5000 فطرة إضافة الى زكاة المال لدعم الأسر المحتاجة والمتعثرين مادياً وفقا للضوابط الشرعية.

ونوه إلى أن من بين المشاريع التي تنفذها "تراحم الخيرية" خلال الشهر الفضيل العيدية وكسوة العيد التي يستفيد من كل واحد منهما 4000 شخص على رأسهم الأيتام الذين تدعمهم المؤسسة .