بلدية دبي تحصد أكثر من 100 جائزة خلال 2025

دبي في 20 فبراير /وام/ حصلت بلدية دبي خلال عام 2025 على أكثر من 100 جائزة وتكريم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

تعكس هذه الجوائز جهود البلدية المتواصلة في مجالات الإدارة الذكية للمدينة وخططها الإستراتيجية في التحول الرقمي والاستدامة وجودة الحياة والابتكار المؤسسي ضمن مجالات العمل البلدي وتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة وتطبيق أفضل الممارسات التي ترسّخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في التنمية الحضرية المستدامة والمتكاملة.

وأبرزت بلدية دبي تميزها في التحول الرقمي والاستدامة والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات ومنظومة الصرف الصحي وتصريف الأمطار إلى جانب التميز في التخطيط الحضري وجودة الحياة وتعزيز مستويات الرفاهية فضلا عن تعزيز منظومة البناء والتشييد والارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء والسلامة والصحة العامة في إمارة دبي.

ومن بين أبرز الجوائز التي حصدتها بلدية دبي خلال العام 2025 جوائز مجلس السلامة البريطاني /British safety council/ عن فئة جوائز السلامة الدولية وذلك إثر جهودها في تعزيز إجراءات الصحة والسلامة المهنية ورفع نسبة الوعي والإلمام بمعايير السلامة.

وحصدت البلدية جائزة/BTOPEX/ Awards عن فئة الإنجاز في إدارة العمليات التجارية وجائزة الأعمال الرشيقة /Agile Business Awards/ عن فئة المرونة الشاملة للأعمال.