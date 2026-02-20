انطلاق منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

الشارقة في 20 فبراير/وام/ انطلقت مساء أمس منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة خمس نجوم، التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية على ميادينه الداخلية والخارجية بمركز الفروسية حتى 22 فبراير الجاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

شهدت أمسية أمس منافستين الأولى تأهيلية للجائزة الكبرى لبطولة النجمتين برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وبمواصفات الجولة الواحدة وصُمِّم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سنتيمترا على أرضية الميدان الخارجي، تنافس فيها 91 مشاركاً، وأكمل 31 فارساً الجولة دون خطأ وتقدّمهم على منصة التتويج الفارس محمد غانم الهاجري على صهوة الفرس "ليليلونكا"، منهياً الجولة في زمن بلغ 61.72 ثانية .

ونال جائزة المركز الثاني الفارس السوري شادي غريب مع الجواد "شابيو تي إن" بزمن 62.06 ثانية، وتوِّج بجائزة المركز الثالث الفارس السعودي رمزي الدهامي مع الفرس "أدريسي" بزمن 63.44 ثانية.

فيما افتُتحت البطولة الدولية من فئة النجمتين بمنافسة من جولة واحدة برعاية نادي الشارقة للفروسية، وصُمِّم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سنتيمتراً على ميدان الصالة المغطاة وتنافس فيها 65 مشاركاً، نجح 14 منهم في إكمال الجولة دون خطأ .

وبفارق التوقيت، تُوِّج بجائزة المركز الأول الفارس الأوزبكي باخرمجون غازييف مع الجواد "سانتوس"، وأكمل الجولة في زمن بلغ 52.39 ثانية ونال جائزة المركز الثاني الفارس البريطاني كريستوفر فرازر مع الفرس "كاريندا – إس" بزمن 54.39 ثانية.

وأحرزت الفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم جائزة المركز الثالث مع الفرس "غرام"، في زمن بلغ 55.30 ثانية.