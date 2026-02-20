"إسلامية دبي" تفتتح جامع "زمزم" الجديد في البرشاء

دبي في 20 فبراير / وام / افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، جامع "زمزم" في منطقة البرشاء جنوب 2، والذي أُقيم بتبرع كريم من مجموعة عبدالواحد الرستماني وأحفاده.

ويمتد الجامع الجديد على مساحة 3356.99 متراً مربعاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 850 مصلياً (700 للرجال و150 للنساء)، ليلبي احتياجات التوسع السكاني في المنطقة ويوفر بيئة إيمانية متكاملة.

وصُمم الجامع برؤية معاصرة تستلهم روح العمارة الإسلامية، حيث يضم مصليات فسيحة، ومنارة، وإيواناً، وسكناً للإمام والمؤذن؛ وجُهز المبنى بمرافق متكاملة وأنظمة صوت وتكييف حديثة، مع تخصيص مواقف للمركبات، وممرات ومداخل ميسرة تضمن سهولة الوصول لأصحاب الهمم وكبار السن.

وانسجاماً مع توجهات إمارة دبي نحو الاستدامة البيئية، زُوّد الجامع بأنظمة إنارة موفرة للطاقة وحلول تشغيل آمنة وفق أفضل الممارسات.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد جهود الدائرة المستمرة في تطوير البنية التحتية الدينية، ومواكبة النمو العمراني، وترسيخ رسالة دولة الإمارات في التنمية المستدامة والعمل الخيري.