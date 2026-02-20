"أصدقاء مرضى السرطان" تطلق حملة زكاة 2026

الشارقة 20 فبراير/ وام / أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان حملتها السنوية للزكاة لعام 2026 تحت شعار "للخير أهلٌ"، بهدف جمع أموال الزكاة والتبرعات لتغطية تكاليف علاج المصابين بالسرطان، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتعزيز منظومة الرعاية النفسية والاجتماعية لهم ولأسرهم.

وتنسجم الحملة مع روح "عام الأسرة" في دولة الإمارات، لتؤكد للمرضى أن المجتمع ومؤسساته يمثلون عائلتهم الثانية الداعمة لهم للاستمرار في رحلة العلاج بثبات.

وأكدت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن الحملة تركز هذا العام على تفعيل أثر الزكاة كوسيلة مباشرة لدعم المرضى وأسرهم، داعيةً أفراد المجتمع إلى توجيه زكاتهم وصدقاتهم عبر الجمعية.

وأوضحت أن الزكاة تمثل دعماً حيوياً لاستدامة برامج الرعاية، وأن كل مساهمة تصنع فرقاً حقيقياً في استكمال العلاج وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية والنفسية الملقاة على عاتق المرضى.

وإلى جانب الدعم العلاجي، تتضمن الحملة سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تجسد قيم التضامن في المجتمع الإماراتي، حيث تشمل توزيع "المير الرمضاني"، وتقديم كسوة العيد للأطفال المصابين بالسرطان، فضلاً عن تنظيم موائد إفطار جماعية تسهم في تعزيز شعور الانتماء وتخفيف مشاعر العزلة التي يفرضها المرض.