بلدية العين تنظم مبادرة كسر الصيام

العين في 20 فبراير / وام / تنظم بلدية مدينة العين يوميا مبادرة كسر الصيام خلال شهر رمضان المبارك من أمام مدفع الإفطار في ساحة البلدية، في أجواء روحانية تجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم العطاء والتكافل.

تتضمن المبادرة توزيع نحو 300 صندوق إفطار يومياً لكسر الصيام قبيل موعد أذان المغرب، ويتم تجهيزها وتنظيم عملية توزيعها من خلال فرق ميدانية لضمان انسيابية الحركة وسلامة المستفيدين.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من التزام البلدية بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، بما يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات لخدمة المجتمع وترسيخ قيم التكافل والتراحم وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وتتزامن المبادرة مع إطلاق مدفع الإفطار في ساحة بلدية العين الذي يُعد أحد الموروثات الرمضانية الأصيلة، حيث يجتمع الأهالي والزوار في أجواء روحانية مميزة تعكس عمق التراث الإماراتي، فيما تؤكد البلدية من خلال المبادرة حرصها على دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز روح التعاون والمسؤولية المجتمعية خلال الشهر الفضيل.