"دبي لرعاية النساء والأطفال" : الأسرة المتماسكة تشكل الركيزة الأولى لمجتمع عادل

دبي في 20 فبراير / وام / أكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن الأسرة المتماسكة تشكل الركيزة الأولى لبناء مجتمع عادل، مشددة على أن رعاية أفرادها وتمكينهم يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة.

وقالت المنصوري، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يوافق 20 فبراير من كل عام، وفي إطار "عام الأسرة"، إن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت على مدى أكثر من خمسة عقود نهجاً حضارياً شاملاً، جعل من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساساً راسخاً لسياساتها الوطنية، لتقدم بذلك نموذجاً إنسانياً متقدماً في ترسيخ قيم التسامح والتلاحم المجتمعي وصون كرامة الإنسان.

وأشارت إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، انطلاقاً من هذا التوجه الوطني، في ترجمة مبادئ العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، وأوضحت أن ذلك يتم من خلال الارتقاء بجودة حياة النساء والأطفال، ولا سيما الفئات الأكثر حاجة للرعاية، عبر توفير منظومة متكاملة من الحماية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، بما يضمن حقوقهم ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار.

وأفادت بأن عمل المؤسسة يتقاطع بشكل مباشر مع أهداف "عام الأسرة"، وذلك من خلال التركيز على سبل الوقاية، وبناء الوعي الأسري، وتعزيز مفاهيم الوالدية الإيجابية، كما تسعى المؤسسة إلى تمكين الأسر من أداء دورها الفاعل في الرعاية والتنشئة السليمة، بما يسهم في بناء بيئة أسرية آمنة وقادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية المعاصرة.

ونوهت سعادتها في ختام تصريحها بأن العدالة الاجتماعية لا تمثل مجرد مناسبة عابرة، بل هي مسؤولية مستمرة تتطلب تكامل الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والأفراد، مؤكدة أهمية ترسيخ ثقافة مجتمعية تقوم على الإنصاف والكرامة واحترام الحقوق، لضمان بناء مجتمع متماسك ينعم فيه الجميع بفرص عادلة.