"جوجل" تطلق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "Gemini 3.1 Pro" بقدرات برمجية وبحثية فائقة

واشنطن في 20 فبراير / وام / أعلنت شركة "جوجل" رسمياً عن إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "Gemini 3.1 Pro"، وإتاحته للمستخدمين عبر تطبيقها الرسمي، وللمطورين عبر منصتي "Google AI Studio" و"Vertex AI"، وذلك في إطار دعمها لجهود الابتكار الرقمي ومعالجة المهام البرمجية والبحثية المعقدة.

ويتميز النموذج الجديد بقدرات استدلال متطورة تمكنه من حل المشكلات العلمية والهندسية التي تتطلب تفكيراً منطقياً متعدد الخطوات، حيث أظهرت الاختبارات التقنية تفوقه في معيار (ARC-AGI-2) محققاً نسبة نجاح بلغت 77.1%، ليتجاوز بذلك أداء الإصدارات السابقة، كما صُمم هذا الإصدار لتقديم استجابات أكثر ذكاءً وأقل عرضة للأخطاء، مع كفاءة عالية في استهلاك الموارد وسرعة فائقة في معالجة الملفات الضخمة والبيانات متعددة الوسائط.

ويمتلك النموذج نافذة سياق ضخمة تصل إلى مليون رمز مميز، مما يتيح له تحليل مستندات ضخمة تصل إلى 1500 صفحة، أو فحص مستودعات برمجية كاملة خلال ثوانٍ معدودة.

وجرى تحسين النموذج ليعمل كـ"وكيل ذكي" موثوق قادر على تنفيذ مهام ذاتية عبر تطبيقات الطرف الثالث، إلى جانب تقديم ملخصات دقيقة، وحلول تقنية للمشكلات، وتوليد رسوم بيانية تفاعلية وملفات (SVG) عالية الدقة، ليصبح أداة استراتيجية متكاملة للمطورين والباحثين.

