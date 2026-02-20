انطلاق مبادرة " كسر الصيام " لمتطوعي الظيت برأس الخيمة

رأس الخيمة في 20 فبراير / وام / شارك الشيخ محمد بن كايد القاسمي، اليوم، في توزيع وجبة إفطار صائم أمام مسجد عبدالرحيم محمد العلي "البطح" في مدينة رأس الخيمة القديمة، ضمن انطلاقة مبادرة كسر الصيام للعام الثاني على التوالي التي ينظمها متطوعو منطقة الظيت "قطاع 7"، تزامنا مع "عام الأسرة 2026".

وأشاد الشيخ محمد بن كايد القاسمي بالمبادرة ودورها في تعزيز روح العمل التطوعي والإحسان لدى الناشئة في شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن المشاركة فيها تأتي في إطار الحرص على التواصل المجتمعي وتعزيز المساهمة والمشاركة في فعل الخير، وغرس روح التطوع والتعاون.

وأعرب محمد أحمد علي المطوع منسق المبادرة، عن شكره للشيخ محمد بن كايد القاسمي على المشاركة في المبادرة وتحفيزه للمتطوعين على العمل الاجتماعي الوطني.