عبدالعزيز بن حميد يشهد انطلاقة النسخة السادسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026

عجمان في 20 فبراير/ وام / شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، أمس، انطلاقة النسخة السادسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، والتي أقيمت وسط أجواء حماسية وتفاعل واسع من جانب المشاركين والحضور، مثمناً جاهزية كافة المرافق للمنافسات الرياضية المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وقام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بجولة ميدانية على مرافق الدورة الرياضية، اطلع خلالها على التجهيزات الفنية والتنظيمية، وتفقد جاهزية الملاعب والصالات والمرافق الخدمية المخصصة للفرق والجماهير، كما استمع إلى شرح من اللجنة المنظمة حول آلية سير المنافسات والخطط الموضوعة لضمان سلامة المشاركين وانسيابية الفعاليات، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح الحدث وإخراجه بصورة مشرفة.

‎وانطلقت المنافسات في يومها الأول ببطولة كرة القدم للرجال، حيث عكست المباريات روح التحدي والإصرار بين الفرق المشاركة، في مشهد جسّد التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية.

‎وتشهد الدورة مشاركة واسعة من جانب الجهات الحكومية والفرق الرياضية، ضمن إطار تنافسي يجمع مختلف فئات المجتمع، وتضم باقة متنوعة من البطولات والأنشطة الرياضية الهادفة إلى نشر ثقافة الرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحي بين الموظفين خلال شهر رمضان المبارك.

‎وأكدت اللجنة العليا المنظمة، أن الدورة تحظى بدعم كبير من الجهات المشاركة، مشيرة إلى أن البرنامج الرياضي لهذا العام صُمم ليواكب تطلعات الموظفين ويوفر لهم تجربة رياضية متكاملة تجمع بين المنافسة والترفيه، كما ثمّنت مستوى الالتزام والتفاعل الذي أظهرته الفرق في اليوم الأول، ما يعكس نجاح التحضيرات والتنظيم.