شرطة رأس الخيمة تنجح في تأمين طواف الإمارات 2026

رأس الخيمة في 20 فبراير / وام / نجحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تنفيذ خططها الأمنية قبل وأثناء المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2026 للدراجات الهوائية، التي استضافتها الإمارة يوم 18 فبراير الجاري، ضمن النسخة الثامنة من السباق العالمي الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات ومجلس أبوظبي الرياضي.

ووضعت شرطة رأس الخيمة خطة شاملة للأمن وإدارة المرور بطول 183 كيلومترًا على امتداد مسار السباق داخل الإمارة، مع نشر الدوريات ونقاط التفتيش لضمان سلامة المشاركين والجمهور.

كما أشرفت الشرطة على تنظيم إغلاق الطرقات وإجراء بروفة أمنيّة وعملياتية قبل انطلاق السباق لضمان سير الفعالية بسلاسة ودون حوادث.

وتعاونت شرطة رأس الخيمة مع الجهات الحكومية المحلية، لتوفير بيئة آمنة وداعمة للحدث الرياضي العالمي، الذي عكس نجاح قدرة الإمارة في استضافة وإدارة فعاليات رياضية دولية في دولة الإمارات وخارجها.