"براند دبي" يطلق دليلا جديدا لوصفات رمضانية مميزة

دبي في 20 فبراير/ وام / في إطار مبادرة "رمضان في دبي" وتزامناً مع حلول الشهر الفضيل، أطلق "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً جديداً لوصفات رمضانية مميزة، أعدّه بالتعاون مع نخبة من الطهاة والمطاعم الأعضاء في مبادرة "بكل فخر من دبي"، ليقدم تجربة ملهمة لعشّاق الطهي ويحتفي بتنوّع المشهد الغذائي في الإمارة.

ويضم الدليل نحو 40 وصفة مختارة بعناية، تتنوع بين الأطباق الرئيسية والمقبلات والحلويات والمخبوزات، وتجمع بين أصالة المطبخ الإماراتي والخليجي ونكهات عربية وعالمية، بما يعكس التنوع الثقافي الفريد الذي تحتضنه دبي.

وقالت شيماء السويدي، مدير براند دبي: يشكل هذا الدليل امتداداً لالتزامنا بدعم مجتمع ريادة الأعمال في دبي، وتسليط الضوء على الطاقات الإبداعية التي انطلقت من الإمارة واستطاعت أن تبني قصص نجاح ملهمة في قطاع الأغذية والمشروبات ومن خلال هذا الإصدار، نهدف إلى إبراز التنوع الاستثنائي الذي يميز مشهد الطهي في دبي، وتعزيز حضور المشاريع المحلية عبر منصة مبتكرة تواكب أجواء شهر رمضان المبارك وتعكس قيمه القائمة على المشاركة والعطاء.

وأضافت: نفخر بمشاركة طهاة إماراتيين ضمن هذا الدليل، ونحرص على تمكينهم ومنحهم مساحات أوسع للتعريف بإبداعاتهم، انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً.

من جانبها، قالت خولة الهاشمي، مديرة مشروع مبادرة بكل فخر من دبي: يعكس هذا الدليل روح المبادرة التي تهدف إلى دعم وتمكين المشاريع المحلية عبر منصات إبداعية تسهم في توسيع نطاق انتشارها وتعزيز تواصلها مع الجمهور وقد حرصنا هذا العام على تنويع المشاركات لتشمل طهاة ومطاعم تمثل ثقافات متعددة، ما يعكس الطبيعة العالمية لدبي ويقدم تجربة رمضانية ثرية تجمع بين الأصالة والتجديد.

وأضافت: نؤمن بأن قطاع الطهي يشكل مساحة خصبة للإبداع وريادة الأعمال، ومن خلال هذا الدليل نتيح لأعضائنا فرصة جديدة للتعريف بمنتجاتهم وأفكارهم، وتعزيز حضورهم ضمن مشهد اقتصادي متنامٍ يشجع الابتكار والجودة.

ويقدّم الدليل الرمضاني مجموعة واسعة الوصفات للطهاة الإماراتين عائشة خوري، وحليمة بحلوق، والشيفات بنات الغفلي، وعبدالرحمن لوتاه، وأحمد الفردان، إلى جانب طهاة من المنطقة والعالم وهم علي يزدي، وكيونغسو مون، وثاقب علي، وأكمـل أنور، و غريغوار بيرجيه.

وتضم قائمة المطاعم المشاركة في الدليل وهم بيبل، ودلش، وشلوى، وليت ايتري، وسموير، وسولين، وليت لونج، وغاف، وذو قود مون، وهتان بيسترو وكافية.

ويشمل الدليل الجديد وصفات لأكلات صحية والعديد من الأطباق الرئيسية والجانبية سهلة التحضير والتي تتناسب مع شهر رمضان الكريم من الطهاة الذين اختاروا مجموعة من أكثر وصفاتهم، التي تلقى رواجاً وإقبالاً كبيراً من الجمهور، وتشمل مجموعة متنوعة من السلطات، وأطباق اللحوم والدجاج، والمأكولات البحرية، إضافة إلى المخبوزات والحلوى الشرقية والغربية والفطائر، بوصفات مستوحاة من المطبخ العربي، كذلك العديد من الوصفات التي اشتهر بها المطبخ الإماراتي والخليجي الثري بمكوناته وأكلاته الشعبية المميزة.

ويأتي إصدار الدليل في سياق حرص "براند دبي" على إثراء أجواء الشهر الفضيل بمحتوى إبداعي يعزز روح المشاركة والتلاقي الأسري، ويقدّم أفكاراً عملية لتحضير أطباق تتناسب مع موائد الإفطار والسحور، مع التركيز على وصفات صحية وسهلة التحضير تلائم مختلف الأذواق والأعمار.

ويعكس الدليل المكانة المتقدمة التي يتمتع بها قطاع المطاعم في دبي، والذي استطاع أن يرسّخ حضوراً عالمياً بفضل تنوعه وجودته العالية، فضلاً عن قدرته على المزج بين التراث والابتكار في آنٍ واحد.

يُذكر أن مبادرة "بكل فخر من دبي"، هي إحدى مبادرات "براند دبي" الهادفة إلى دعم ومساندة رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها، وتهدف إلى تسليط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال وأصحاب المواهب والابتكارات والمبدعين في مختلف المجالات والقطاعات في الإمارة، فضلا عن تشجيع مشروعات ريادة الأعمال الناشئة على النزول إلى سوق العمل وتوفير المساندة والدعم لتأكيد وصولهم إلى أكبر شريحة من الجمهور الذي يبحث بدوره عن التميز والأفكار الجيدة وغير التقليدية للتفاعل معها.

ويمكن الاطلاع على دليل الوصفات الرمضانية الجديد من "براند دبي" عبر الرابط: https://branddubai.com/ProudlyFromDubai_RamadanRecipes2026.pdf