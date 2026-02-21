مدفع شرطة دبي "الرحّال" يواصل جولته الرمضانية

دبي في 21 فبراير/ وام / يواصل المدفع "الرحّال" التابع لشرطة دبي رحلته في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك عبر التواجد اليوم السبت وغداً الأحد 4 و5 رمضان في قاعة حتا، ويومي الأحد والاثنين 5 و6 رمضان في منطقة "جي بي آر"، وذلك لتمكين الراغبين في الاستمتاع بالأجواء الرمضانية من التواجد في المكان، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد في هذا الشهر الفضيل.

يذكر أن المدفع الرحّال سيزور خلال شهر رمضان 17 منطقة وسينتقل من حديقة زعبيل، إلى مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي ار، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، تليه القرية العالمية، ثم فندق اتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفة، تليه منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، وبعده مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه "فيدا كريك هاربر"، وأخيراً حديقة البرشاء.

وتولي شرطة دبي فعاليات مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك لما يمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات، فيما هناك 6 مدافع ثابتة طيلة الشهر الفضيل في منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور.