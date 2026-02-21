"منصة للتوزيع" تعزز الحضور العالمي للناشرين والكتّاب الإماراتيين في معارض بارزة

الشارقة في 21 فبراير/ وام / سجّلت شركة منصة للتوزيع خلال مطلع العام الحالي حضوراً نوعياً في كل من مهرجان الظفرة للكتاب ومعرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض دمشق الدولي للكتاب مستندةً إلى رؤية طموحة تهدف إلى توسيع دائرة انتشار الكتاب الإماراتي والعربي في الساحة المعرفية عربياً وإقليمياً ودولياً حيث قدّمت أكثر من 1270 عنواناً تعكس ثراء وتنوُّع الإنتاج الإبداعي في الإمارات.

وشكّل مهرجان الظفرة للكتاب 2026 الذي نظّمه مركز أبوظبي للغة العربية في حديقة مدينة زايد العامة بمنطقة الظفرة منصة متميّزة واصلت عبرها الشركة تعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة في المجتمع المحلي ورفد المبادرات الثقافية على مستوى الدولة وذلك من خلال إتاحة 403 عناوين من أحدث إصدارات 81 دار نشر محلية بإجمالي 1212 كتاباً.

كما شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 الذي أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "من يتوقّف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً" مشاركة إماراتية نوعية تمثلت في عرض 482 عنواناً بمشاركة 102 دار نشر وإجمالي 2250 كتاباً واكتسبت هذه المشاركة أهمية كبيرة في إبراز الإنتاج الثقافي الإماراتي أمام مجتمع النشر الدولي الواسع إذ تميّز المعرض بمشاركة قياسية شملت 1457 دار نشر وأكثر من 6600 عارض من 83 دولة.

أما في معرض دمشق الدولي للكتاب والذي يُعَدُّ من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة فقد قدّمت "منصة للتوزيع" إصدارات متنوعة من 49 دار نشر إماراتية ضمن 386 عنواناً شملت مجالات الأدب والثقافة والعلوم وكتب الأطفال بإجمالي 1479 كتاباً.

وأكّد سعادة راشد الكوس مدير عام شركة منصة للتوزيع أن المشاركة في ثلاثة من أبرز الأحداث الثقافية المحلية والإقليمية تأتي في إطار حرص الشركة على إبراز الأدب الإماراتي وتعزيز مكانته في الفعاليات الثقافية الوطنية وتعزيز التبادل الثقافي بين الإمارات والدول الشقيقة فضلاً عن توسيع نطاق وصول الناشرين المحليين إلى المثقفين والقرّاء في الوطن العربي والعالم.

وقال: نؤمن بأن الكتاب هو بوابة للمعرفة وجسر للتواصل بين الثقافات لذا نحرص على أن تكون إصداراتنا حاضرة بقوة في محافل ثقافية بارزة مثل الظفرة والقاهرة ودمشق ويتيح لنا التفاعل مع الجمهور العربي في مثل هذه الفعاليات فرصة اكتشاف احتياجات القراء وتلبية تطلعاتهم وعبر هذا الحضور النشط نطمح إلى فتح آفاق جديدة أمام الناشرين وترسيخ مكانة الكتاب الإماراتي الرائدة على خارطة الثقافة الإقليمية والدولية إلى جانب المساهمة في بناء جيل مثقف يعتزّ بهويته وينفتح على تجارب الآخرين بما يعكس رسالة دولة الإمارات وتطلعاتها نحو المستقبل.

وتعكس هذه المشاركات التزام "منصة للتوزيع" بدورها كشريك فاعل في دعم الثقافة العربية ومنح الناشرين والكتّاب الإماراتيين رواجاً عالمياً عبر تعزيز الشراكات واستشراف فرص النمو في أسواق الكتب على مستوى المنطقة والعالم والإسهام في تعزيز ازدهار صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يرسخ مكانتها كمركز عالمي للثقافة والصناعات الإبداعية.