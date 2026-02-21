فوز فريق "الشؤون القانونية" في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي في 21 فبراير/ وام / فاز فريق الشؤون القانونية على فريق "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" 4-1، أمس ضمن منافسات النسخة الـ13 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، بينما انتهت المباراة الأخرى بالتعادل 1-1، بين فريقي مكتب الأمين العام والمركز الوطني للمناصحة، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية، تجسيداً لرؤية سموه في دعم الحركة الرياضية والشبابية، وجعل المنافسات الرمضانية منصة لتعزيز نمط الحياة الصحي وتوطيد روابط التلاحم المجتمعي.

وبهذه النتائج، يتصدر فريق الشؤون القانونية المجموعة الثانية بنهاية الجولة الأولى، ويأتي ثانيا فريق مكتب الأمين العام والمركز الوطني للمناصحة بنقطة لكل منهما.

وأعلنت اللجنة المنظمة استكمال مواجهات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثالثة يوم غد الأحد، بلقاءات تجمع بين فريقي مدارس الإمارات الوطنية ومكتب التنسيق المجتمعي في التاسعة والنصف مساء، كما تشهد المباراة الثانية مواجهة بين فريقي قطاع الشؤون المالية والمشتريات وقطاع الخدمات المساندة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.