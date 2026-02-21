الإيرلندي مايكل أول المتأهلين للجائزة الكبرى في بطولة كأس حاكم الشارقة من فئة الخمس نجوم

الشارقة في 21 فبراير/ وام / انطلق أمس ضمن المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز.. أولى المنافسات من الفئة الرفيعة خمس نجوم على الميدان الخارجي لنادي الشارقة للفروسية برعاية لونجين وجائزة بقيمة 75 ألف يورو من جملة خمس منافسات تشتمل عليها البطولة.

وجاءت تأهيلية الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم تنافس فيها 76 مشاركا، وأكمل 19 منهم الجولة دون خطأ وبفارق التوقيت فاز الفارس الإيرلندي مايكل بيندر المشارك رقم (64) مع الفرس "اتش اتش اس لوس انجليز" (11 سنة) وتوّج بجائزة المركز الأول بعد إكمال الجولة في زمن بلغ 64.20 ثانية وأقوى محاولة لانتزاع الصدارة جاءت من الفارس السويدي هينريك مون إيكرمان المشارك التالي رقم (65) مع الفرس "كاليزي" (12 سنة) إلا أنه أنهى الجولة في 64.52 ثانية والفارس الإماراتي عمر عبد العزيز المرزوقي المشارك رقم (7) مع الجواد "شاكو باي" (11 سنة) وبالرغم من مشاركته المبكرة وفق في إكمال الجولة في زمن بلغ 66.15 ثانية واحتل به الصدارة المؤقتة إلى حين مشاركة الإيرلندي بيندر والألماني إيكرمان ليتوّج المرزوقي بجائزة المركز الثالث.

وشهد الميدان الخارجي تنظيم ثاني المنافسات الدولية من فئة الخمس نجوم وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ145 سم وقبل تحدياتها 37 مشاركاً ونجح 8 فرسان وفارسات في إكمال المرحلتين دون خطأ وسيطر فرسان القفز الألمان على المركزين الأول والثاني الأول وأحرزته الفارسة صوفي هينرز المشارك رقم (25) على صهوة الفرس "كوم أوي فلامنغو زد" (11 سنة) وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ 26.87 ثانية و أحرز المركز الثاني الفارس ديفيد ويل المشارك رقم (16) مع الفرس "واك غروفيس" وبزمن المرحلة الثانية 27.03 ثانية و جاء الفارس السعودي رمزي الدهامي المشارك رقم (13) في المركز الثالث مع الفرس "اتش سيكريت باي" (10 سنوات) وأكمل المرحلة الثانية في 27.71 ثانية.

وفي سياق متصل تواصلت منافسات البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية بمواصفات المرحلتين على حواجز الـ125 سم برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة تنافس خلالها 99 مشاركاً وأكمل 29 فارساً المرحلتين دون خطأ وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول الفارس السوري محمد غالي الزيبك والجواد "كوينتندرس دريم" بزمن المرحلة الثانية 24.58 ثانية ونال جائزة المركز الثاني الفارس الاماراتي سيف عويضة الكربي مع الجواد "نمبر فايف بي" وبزمن منافس بلغ 24.64 ثانية ونال جائزة المركز الثالث الفارس السوري أسامة الزبيبي والجواد "بي إي سي هوغو" والزمن 25.52 ثانية.

فيما جاءت منافسات الجولة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى لدولية القفز من فئة النجمتين على حواجز الـ140 سم على أرضية الميدان الخارجي برعاية تلفزيون الشارقة وتنافس فيها 86 مشاركاً ونجح 11 فارساً منهم في إكمال الجولة دون خطأ وأولهم الأوكراني تيبل على صهوة الفرس "كونكويدا دو ريفل بي اس"وأنهى الجولة في زمن سريع بلغ 67.96 ثانية ومن السويد شاركت الفارسة أنتونيا بترسون مع الجواد "أزور زد" وأكملت الجولة في زمن بلغ 69.54 ثانية محرزة المركز الثاني فيما أحرز المركز الثالث الفارس الإماراتي الناشىء الشيخ خالد سلطان القاسمي مع الجواد "شاك ـ ليسكو زد"، والزمن 69.98 ثانية.