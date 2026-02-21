الطقس المتوقع غدا

أبوظبي في 21 فبراير/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:10 والمد الثاني عند 04:28 والجزرالأول عند الساعة 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 52:21.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 13:29 والمد الثاني عند الساعة 00:40 والجزر الأول عند الساعة 18:42 والمد الثاني عند الساعة 07:43.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 90 20

دبي 29 19 90 20

الشارقة 29 15 90 20

عجمان 27 18 90 40

أم القيوين 28 13 90 30

رأس الخيمة 30 15 85 25

الفجيرة 31 23 55 15

العـين 30 16 80 20

ليوا 32 16 85 20

الرويس 28 15 90 20

السلع 28 15 85 20

دلـمـا 24 19 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 85 60

أبو موسى 25 21 85 60.