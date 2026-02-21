غداً..انطلاق فعاليات بطولة الظفرة الرمضانية في 6 مدن

الظفرة في 21 فبراير/ وام / تنطلق غداً فعاليات الجولة الأولى من بطولة الظفرة الرمضانية 2026، والمؤلفة من 40 مسابقة رياضية وثقافية ومجتمعية، تستهدف مختلف الفئات العمرية، وينظمها نادي الظفرة الرياضي.

وتتضمن المنافسات كرة القدم والطائرة والسلة والجوجيتسو والسباحة والريشة والبادل، إلى جانب مسابقات المشي لكبار المواطنين، والناشئين والسيدات، وفعاليات ترفيهية، تجمع بين الرياضة والثقافة والتراث.

وتنطلق المسابقات في 6 مدن رئيسية هي مدينة زايد وتشهد كرة القدم والطائرة و"البلوت التراثية"، ومدينة غياثي وتستضيف كرة القدم والطائرة والبادل والبلوت، وتقام في مدينة السلع فعاليات كرة القدم والطائرة والبادل والبلوت أيضا.

كما تشهد جزيرة دلما منافسات كرة القدم والطائرة والبادل، ومدينة الظنة فعاليات الطائرة والسلة وكرة الريشة، ومدينة المرفأ كرة القدم والطائرة والبادل.

وأكد حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي، أن دور النادي يتجاوز تنظيم البطولات ليشمل دعم المواهب، وتعزيز قيم التلاحم الأسري، ونشر ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي بين جميع الفئات العمرية، والبطولة تجسد هذا التوجه، وتم تصميمها لتكون منصة جامعة للرياضة والثقافة والعمل المجتمعي.

وأوضح طحنون محمد المزروعي رئيس اللجنة المنظمة رصد جوائز مالية كبيرة لأصحاب المراكز الأولى في مختلف المسابقات، بما يعكس مكانة الحدث، وحجم التنافس المتوقع بين المشاركين، وتخصيص جوائز وسحوبات يومية للجمهور في مواقع الفعاليات، وتجهيز مناطق ترفيهية وعائلية متكاملة في مواقع المسابقات بجميع مدن الظفرة.