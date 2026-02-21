سيطرة إماراتية على منصات تتويج المبارزة في النسخة الـ 13 من "دورة ند الشبا"

دبي في 21 فبراير / وام / توج سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، الفائزين في ختام منافسات المبارزة ضمن فعاليات النسخة الـ 13 من "دورة ند الشبا الرياضية".

وشهدت المنافسات، التي اختتمت أمس في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، تألقاً إماراتياً لافتاً تصدره فوز لاعبة المنتخب الوطني زينب الحسيني بالميدالية الذهبية. وشارك في مراسم التتويج للحدث الرياضي الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان المبارك، كل من موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وعادل البناي، رئيس اللجنة الفنية للدورة.

وعلى صعيد النتائج الفنية، سيطرت بطلات الإمارات على منافسات سلاح "الإيبيه" للسيدات؛ حيث حصدت زينب الحسيني الميدالية الذهبية بعد تغلبها في المباراة النهائية على سارة بسباس بنتيجة (15-11)، فيما نالت الإماراتية روضة العليلي الميدالية البرونزية إثر فوزها على لمار النحلة بالنتيجة نفسها في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي منافسات الرجال لسلاح "الإيبيه"، أحرز الإماراتي محمد المازمي الميدالية الفضية بعد بلوغه المباراة النهائية التي حسمها محمد رضائي تادي لصالحه بنتيجة (15-6) ليتوج بالذهبية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى حسن الفودري بعد فوزه على أليكس مانريكي بنتيجة (13-9).

وأشاد سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالنجاح التنظيمي والفني للدورة، مؤكداً أنها تمثل محطة فنية مهمة في روزنامة المبارزة، نظراً لما توفره من مستوى تنافسي عال يضع اللاعبين أمام تحديات حقيقية تصقل مهاراتهم وتعزز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح أن إستراتيجية الاتحاد تركز على توسيع قاعدة الممارسين والارتقاء بجودة الإعداد البدني والفني، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الزخم التنظيمي للدورة لاكتشاف مواهب جديدة تدعم صفوف المنتخبات الوطنية، بما يسهم في استدامة الإنجازات وترسيخ مكانة رياضة المبارزة محلياً وإقليمياً.