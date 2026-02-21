الإمارات تتصدر الشركاء التجاريين لسلطنة عمان في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير

مسقط في 21 فبراير / وام / تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة الشركاء التجاريين لسلطنة عمان خلال العام الماضي في مجالات الصادرات غير النفطية، وأنشطة إعادة التصدير، والواردات السلعية، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني.

وأظهرت البيانات، التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية، أن الإمارات جاءت في الصدارة باستقبالها صادرات عُمانية غير نفطية تجاوزت قيمتها مليارا و311 مليون ريال عُماني، مسجلةً نمواً بنسبة 25.3 بالمائة، كما استحوذت على 35.2 بالمائة من إجمالي تجارة إعادة التصدير العُمانية بقيمة 724 مليون ريال، وبنمو بلغ 27.2 بالمائة، فيما شهدت الواردات السلعية العُمانية من الإمارات نمواً بنسبة 5.4 بالمائة لتتجاوز 4.1 مليار ريال عُماني.

وعلى الصعيد الكلي، سجلت عُمان أداءً إيجابياً في تجارتها الخارجية غير النفطية بفضل الجهود الحكومية لتنشيط الموانئ وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وارتفعت الصادرات غير النفطية، التي شملت الكيماويات والمعادن والآلات، بنسبة 7.5 بالمائة لتصل إلى 6.7 مليار ريال عُماني، في حين قفزت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 20.3 بالمائة لتسجل مليارين و56 مليون ريال عُماني. وشملت قائمة الشركاء التجاريين البارزين الآخرين كلاً من السعودية، والهند، والصين، وإيران، والمملكة المتحدة في مجالات التصدير والاستيراد بنسب متفاوتة.

في المقابل، أوضحت الإحصاءات تراجع قيمة التبادل التجاري الإجمالي للسلطنة إلى 40.4 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 41.7 مليار ريال في العام السابق، وجاء ذلك متأثراً بانخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 15.2 بالمائة لتبلغ 14.5 مليار ريال عُماني، نتيجة تراجع متوسط سعر برميل النفط العُماني إلى 71 دولاراً، رغم ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي إلى ما يزيد على مليون برميل.

وأدى التراجع النفطي إلى انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 7.1 بالمائة لتصل إلى 23.2 مليار ريال عُماني، بينما ارتفعت الواردات السلعية الإجمالية بنسبة 2.7 بالمائة لتتجاوز 17.1 مليار ريال عُماني.

-خلا-