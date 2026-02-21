شرطة أبوظبي تعزز الوعي الأمني للسياح في المخيمات الشتوية

أبوظبي في 21 فبراير / وام / نفذ قسم الشرطة السياحية بشرطة أبوظبي مبادرة توعوية استهدفت السياح وزوار المخيمات الشتوية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الدوريات الخاصة، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ممثلة بإدارة الرقابة والتراخيص، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي الأمني وترسيخ الشراكة الإستراتيجية مع القطاع السياحي خلال موسم الشتاء.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تعزيز سلامة السياح والزوار ورفع مستوى الوعي بالإرشادات الأمنية في المواقع السياحية والترفيهية، بما يسهم في توفير تجربة آمنة ومريحة، وترسيخ الشراكة مع القطاع الحكومي خلال موسم الشتاء وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

تضمنت المبادرة تعريف الزوار بدور الشرطة السياحية ومهامها واختصاصاتها، وتقديم توعية أمنية وإرشادات مهمة حول طرق التواصل وطلب المساعدة والتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى توزيع بروشورات توعوية تضمنت أرقام التواصل والخدمات الشرطية المتاحة، وذلك في إطار التزام شرطة أبوظبي بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

وتم توزيع هدايا تذكارية على الزوار، في مبادرة تعكس نهج شرطة أبوظبي في تعزيز التواصل الإيجابي مع السياح، ودعم الشراكة المجتمعية، بما يعزز الصورة الحضارية لإمارة أبوظبي كوجهة سياحية آمنة.