195 مليون درهم حجم مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية عام 2025

عجمان في 21 فبراير / وام / واصلت هيئة الأعمال الخيرية العالمية خلال عام 2025، تعزيز دورها الإنساني داخل دولة الإمارات وخارجها، بإجمالي مشاريع بلغت قيمتها 195 مليون درهم، توزعت بين 170 مليون درهم لمشاريع داخل الدولة، و25 مليون درهم لمشاريع خارجية، في تجسيد لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ العمل الخيري المؤسسي وتعزيز الاستدامة في المبادرات الإنسانية.

وأعلنت الهيئة عن إنجاز وتنفيذ وبناء 140 مجمعاً خيرياً متكاملاً خارج الدولة بقيمة 25 مليون درهم، والتي استهدفت المجتمعات الأقل نمواً، وأسهمت في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي في تلك المجتمعات.

وتضمنت المجمعات الخيرية التي نفذتها الهيئة مساجد ومدارس وآبار مياه ومراكز صحية، إلى جانب مرافق خدمية أخرى تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، ما يعكس نهجاً تنموياً متكاملاً يربط بين التعليم والصحة والمياه والعبادة ضمن إطار مستدام طويل الأمد.

وأكد سعادة الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن تنفيذ 140 مجمعاً خيرياً خلال عام واحد يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل فرق العمل والشركاء، ويجسد التزام الهيئة بتقديم مشاريع تنموية متكاملة تترك أثراً مستداماً في حياة المجتمعات المستفيدة، انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في مد يد العون للمحتاجين حول العالم دون تمييز.

وأشار إلى استفادة آلاف الأسر والأفراد من مشاريع الهيئة داخل دولة الإمارات التي بلغت قيمتها 170 مليون درهم خلال عام 2025، مؤكدا أن هذه المشاريع تترجم رؤية الهيئة ونهجها في تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء.

وأوضح أن المشاريع المحلية تنوعت لتشمل تقديم المساعدات للأسر المواطنة، وسداد الرسوم الدراسية للطلبة المتعثرين، ودعم الحالات الصحية وتغطية تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، إلى جانب برامج دعم الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وكفالة الأيتام، ومبادرات إنسانية أخرى تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً داخل الدولة.

وقال الخاجة إن هذه الجهود والإنجازات تحققت بدعم أهل الخير والمحسنين، مؤكداً أن الهيئة ماضية في تطوير برامجها وتوسيع شراكاتها المجتمعية، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وسرعة، مع إطلاق مبادرات نوعية تواكب احتياجات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.