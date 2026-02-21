عقب قرار المحكمة العليا.. ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية الشاملة إلى 15% بأثر فوري

واشنطن في 21 فبراير / وام / أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، رفع الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات من 10% إلى 15% بأثر فوري.

وجاء هذا القرار غداة حكم أصدرته المحكمة العليا، أبطلت بموجبه جزءا كبيرا من الرسوم التي فرضها ترامب منذ عودته إلى الرئاسة.

وأوضح ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، أنه اتخذ قرار زيادة الرسوم إلى نسبة 15% باعتبارها "المستوى المسموح به بالكامل والذي تم اختباره قانونيا"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد إجرائه مراجعة شاملة لقرار المحكمة العليا الذي وصفه بأنه "معاد لأميركا للغاية".

