مواجهة تسيتسيباس وهومبيرت تشعل الدور الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

دبي في 21 فبراير/ وام / أسفرت قرعة بطولة سوق دبي الحرة للتنس لفئة ATP500، عن مواجهات قوية في الدور الأول، مع تفادي المصنفين الأول والثاني الوقوع في المسار ذاته، وذلك قبل انطلاق منافسات النسخة الرابعة والثلاثين التي ستقام من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

ويستهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الأول عالمياً في البطولة والمصنف السابع عالمياً ووصيف نسخة 2024، مشواره بمواجهة الصيني تشي تشن تشانغ، فيما ينتظر الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف الثاني عالمياً في البطولة والعاشر عالمياً ووصيف نسخة 2025، تحديد منافسه من الأدوار التأهيلية.

وشهدت القرعة مواجهة مرتقبة بين البطلين السابقين الفرنسي أوجو هومبيرت، المتوج عام 2024، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، حامل لقب 2025، في أبرز لقاءات الدور الأول.

كما يلتقي اللبناني بنجامين حسن، المصنف 287 عالمياً، مع السويسري ستان فافرينكا، بطل دبي قبل عشرة أعوام، في موسمه الأخير على مستوى رابطة اللاعبين المحترفين.

وأكد حسن أن المواجهة تمثل تحدياً كبيراً أمام بطل "جراند سلام"، مشيراً إلى أنه سيخوض اللقاء بروح قتالية عالية.

وكان حسن قد دخل تاريخ الرياضة اللبنانية بمشاركته في أولمبياد باريس 2024 كأول لاعب فردي يمثل لبنان، كما أصبح أول لبناني يبلغ الجدول الرئيسي لبطولة رولان جاروس في العصر المفتوح.

وتضم قائمة المشاركين ثمانية من بين أفضل 20 لاعباً عالمياً، إلى جانب خمسة أبطال سابقين، منهم الروسي دانييل ميدفيديف بطل 2023، الذي يواجه الصيني جونتشنغ شانغ، والروسي أندري روبليف بطل 2022 أمام الفرنسي فالنتان روييه، إضافة إلى التشيكي ياكوب منشيك أمام البولندي هوبرت هوركاتش، والتشيكي ييري ليهيتشكا أمام الفرنسي آرثر فيس.

وأعلن صلاح تهلك، مدير البطولة، منح ثلاث بطاقات دعوة لكل من حسن، وفافرينكا، والتونسي معز الشرقي المصنف 139 عالمياً، معرباً عن أمله في أن يشكل اللاعبان العربيان مصدر إلهام لشباب المنطقة.