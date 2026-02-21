الأمريكية بيغولا تتوج بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات

دبي في 21 فبراير /وام/توجت الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة عالمياً، بلقب النسخة الـ26 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات فئة 1000 نقطة، بعد فوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة التاسعة، بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم واستغرقت 73 دقيقة.

وقدمت بيغولا أداءً قوياً في النهائي، حيث فرضت إيقاعها منذ البداية ونجحت في حسم المواجهة خلال مجموعتين، لتضيف لقب دبي إلى سجل إنجازاتها في بطولات الألف نقطة.

وباتت بيغولا ثالث لاعبة أمريكية تحرز لقب البطولة، بعد ليندسي دافنبورت المتوجة عام 2005، وفينوس ويليامز التي أحرزت اللقب أعوام 2009 و2010 و2014. كما رفعت رصيدها إلى 10 ألقاب في مسيرتها الاحترافية، فيما يعد لقب دبي الرابع لها ضمن بطولات فئة الألف نقطة.

وحصلت بيغولا على جائزة مالية قدرها 665 ألف دولار، فيما نالت سفيتولينا 385 ألف دولار، علماً بأن إجمالي جوائز منافسات السيدات في البطولة بلغ 4,088,211 دولاراً.