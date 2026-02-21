أكثر من 10 آلاف مشارك في النسخة الثانية من "تحدي حفيت"

العين في 21 فبراير / وام / تحولت الملاعب الرياضية في مدينة العين إلى كرنفال رياضي رمضاني، مع انطلاق النسخة الثانية من “تحدي حفيت الرياضي”.

واستقطبت منافسات الجوجيتسو نحو 400 لاعب . وأسفرت المنافسات عن توزيع 71 ميدالية متنوعة بواقع 24 ذهبية و24 فضية و23 برونزية .

وعلى مستوى ترتيب الأكاديميات، تصدّر نادي العين للجوجيتسو قائمة أفضل الأكاديميات برصيد 785 نقطة، وحلت أكاديمية الشارقة للدفاع عن النفس ثانية بـ177 نقطة، فيما جاء نادي الجزيرة للجوجيتسو ثالثاً بـ171 نقطة .

وانطلقت بطولة الأحياء السكنية على خمسة ملاعب في مناطق (نعمة، أم غافة، الفوعة، الهير، العامرة ونادي العين لأصحاب الهمم) .

كما سجلت بطولة كرة السلة حضوراً لافتاً عبر ثلاث فئات (السيدات، الناشئين، الرجال) على ملاعب كرة السلة الملحقة باستاد طحنون بن محمد في القطارة، بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة، إلى جانب بطولات الكريكت، والتبة وبطولات أصحاب الهمم (كرة السلة على الكراسي) .

وسجل "تحدي حفيت" حضوراً جماهيرياً مميزاً .

أكد سعادة سالم راشد بن حضيرم الكتبي رئيس اللجنة المنظمة أن النسخة الثانية تشهد نمواً ملحوظاً على مستوى أعداد المشاركين وتنوع البطولات وقيمة الجوائز، مع تسجيل أكثر من 10,000 مشارك .

وأوضح أن هذه النسخة شهدت إضافة 14 لعبة جديدة، إلى جانب توسع جغرافي شمل مختلف مناطق العين من الهير إلى الخزنة ومن مزيد إلى الوقن .

ومن جانبه قال راشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، مدير تحدي حفيت الرياضي، إن بطولة الجوجيتسو تمثل إحدى الركائز الرئيسية للنسخة الثانية، بمشاركة 24 جنسية تعكس الطابع الدولي والتنوع الثقافي للحدث، مشيراً إلى الحضور الجماهيري اللافت .

كما أكد أحمد سلطان النعيمي، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للألعاب الرياضية، أن مشاركة نادي العين للألعاب الرياضية تأتي ضمن خطة استراتيجية لتعزيز الألعاب الجماعية والفردية حيث ساهمت البطولة في إعادة تنشيط كرة السلة في مدينة العين، وتوفير منصة لاكتشاف المواهب وتصنيف اللاعبين تمهيداً لضم العناصر المميزة إلى فرق النادي .