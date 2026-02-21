142 خيلا تتنافس في "السباق العاشر" على مضمار العين

العين في 21 فبراير/ وام/ يحتضن مضمار نادي العين للفروسية والرماية غداً السباق العاشر ضمن منافسات الموسم، ويتألف من 10 أشواط مخصصة للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 142 خيلا، وبإجمالي جوائز تبلغ 575 ألف درهم.

وتقام الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين للخيول عمر 5 سنوات فما فوق في الشوط العاشر لمسافة 4100 متر، وجوائزه 110 آلاف درهم، بينما تشارك في الشوط الأول (أ) الخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثاني (ب) منافسة بين الخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، وتتنافس في الشوط الثالث الخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق "إنتاج الإمارات" لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وينطلق الشوط الرابع للخيول العربية عمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، وجوائزه 85 ألف درهم، بينما تشارك في الشوط الخامس الخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وخصص الشوط السادس (أ) للخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق مهرات وأفراس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، بينما يقام الشوط السابع (ب) للخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق مهرات وأفراس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الثامن (أ) الخيول العربية الأصيلة تكافؤ عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، بينما تشارك في الشوط التاسع (ب) الخيول العربية الأصيلة تكافؤ عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.