"كهرباء ومياه وغاز الشارقة" تنجز المرحلة الأولى من نظام التحكم ومراقبة المياه

الشارقة في 22 فبراير/ وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المرحلة الأولى من مشروع نظام التحكم ومراقبة المياه، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة وتبني أحدث التقنيات.

وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بالهيئة، أن المرحلة الأولى شملت ربط جميع محطات التحلية والضخ الـ18، إلى جانب خطوط النقل وشبكات التوزيع، ضمن منظومة تشغيلية موحدة تتيح المراقبة اللحظية وتوحيد البيانات في مركز تحكم متقدم، مؤكدا أن المشروع يوفر رؤية تشغيلية شاملة للشبكات، ما يعزز كفاءة التشغيل وموثوقية الشبكة، ويساعد فرق التشغيل على سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات بكفاءة أعلى.

وأشار إلى أن المشروع يعد حجر الأساس للمرحلة الثانية، التي ستشهد تطوير منظومة التحكم والدعم التشغيلي بإدخال أدوات تحليل متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم استدامة الشبكة ورفع كفاءة الأداء، والتي من المقرر أن تبدأ في الربع الثاني من العام الجاري وتكتمل مع بداية 2028.