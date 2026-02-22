"ديوا" تبحث تعزيز التعاون مع "فيرست بابليك هيدروجين" و"معهد EPRI الأمريكي"

دبي في 22 فبراير/ وام/ بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي " ديوا" سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المستدامة والابتكار مع شركة "فيرست بابليك هيدروجين"، ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية الأمريكي (EPRI).

جاء ذلك خلال استقبال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، روبرت هيرتزبيرغ، الزميل الأول في “Mission Possible Partnership” وعضو مجلس إدارة شركة "فيرست بابليك هيدروجين"، ووفد رفيع من معهد أبحاث الطاقة الكهربائية الأمريكي (EPRI).

وتركزت المباحثات على تعزيز أوجه التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار وبناء القدرات، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة تشمل الشبكات الذكية، والطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وتحديث الشبكات، وكفاءة الطاقة، والأمن السيبراني، ودمج الأنظمة الكهروضوئية، وتحليل البيانات.

وأكد معالي الطاير، خلال اللقاء - الذي حضره المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس غانم القاسم، مدير أول الطاقة الشمسية - حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة لتبادل الخبرات التقنية وتطوير مهارات الكفاءات الوطنية.

ويأتي هذا التعاون بهدف تمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في قيادة مستقبل الطاقة المستدامة، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة والتحول الرقمي، وتعزيز الجهود المناخية، بما ينسجم مع إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.