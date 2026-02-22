"تعاونية عجمان" توافق على توزيع 8% أرباح نقدية و10% عوائد للمساهمين

عجمان في 22 فبراير/ وام/ وافقت جمعية أسواق عجمان التعاونية الاستهلاكية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% وعائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية بحضور سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية، إلى جانب ممثلي وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية والمدقق الخارجي، حيث استعرض الاجتماع النتائج المالية والتشغيلية والتطلعات المستقبلية للجمعية.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي أن النتائج الإيجابية تعكس نجاح السياسات والإجراءات المتبعة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى التزام "تعاونية عجمان" المتواصل بتطوير الفروع وتعزيز الشراكات النوعية وإطلاق المبادرات التي تدعم الأرباح وتعظم الفائدة للمساهمين والمجتمع المحلي.

وأوضح أن الإستراتيجية التسعيرية، التي شملت تثبيت أسعار 250 سلعة وإطلاق مبادرة "ضمان أقل سعر"، لبعض المنتجات لدعم احتياجات المتسوقين أسهمت في زيادة عدد المتسوقين المساهمين بنسبة تقارب 40%، من 1,650 إلى 2,270 متسوقا، ما عزز الإيرادات التشغيلية والولاء للعلامة التجارية.

وأوضح أن الإدارة اعتمدت خططها المستقبلية والتي تتضمن تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتطوير جميع فروع الجمعية وإعادة تأهيلها بالشكل الاستثماري المناسب، إضافة إلى تطوير برامج الولاء والعوائد للمساهمين، والاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة المرحلة القادمة، بما يضمن استدامة النمو ورفع مستوى الجودة والتنافسية.